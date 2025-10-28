Seit 40 Jahren heisst der Meister in Schottland entweder Celtic Glasgow oder Glasgow Rangers. Jetzt wagt ein Klub den Aufstand.

Legende: Der Captain geht voran Lawrence Shankland erzielte im Spitzenspiel gegen Celtic das 1:0 für die «Hearts». imago images/Alex Todd

Beim Blick auf die Tabelle der Scottish Premiership dürfte sich manch einer verwundert die Augen reiben. An der Spitze steht nicht etwa Celtic Glasgow oder die Glasgow Rangers, sondern der Heart of Midlothian FC aus der Hauptstadt Edinburgh. Und das mit beachtlichen 8 Punkten Vorsprung auf Celtic, den Serienmeister der letzten Jahre.

Den Spitzenkampf am Sonntag gewannen die «Hearts» am Sonntag mit 3:1. Es war das letzte Spiel von Brendan Rodgers, der Celtic-Trainer trat nach der dritten Niederlage in den letzten fünf Spielen zurück.

Rangers 13 Punkte zurück

Noch bescheidener läuft es dem anderen Liga-Schwergewicht. Die Glasgow Rangers belegen mit 13 Punkten Rückstand gar nur Platz 5 in der Tabelle. Trainer Russell Martin wurde bereits Anfang Oktober entlassen. Letztmals hatten sich beide Glasgower Klubs 1978 in derselben Saison von ihrem jeweiligen Trainer getrennt.

Noch wagt man in der Hauptstadt nicht vom ersten Meistertitel seit 1960 zu träumen. Der Höhenflug der «Hearts» lässt die Fan-Herzen aber durchaus etwas höher schlagen.

Glasgower Klubs im Europacup