Burnley, der Aufsteiger in die Premier League, darf den Zweitliga-Pokal erst am Montag in die Höhe stemmen.

Legende: «His Royal Highness», die Nummer 1 Der damalige Prinz Charles mit dem früheren Burnley-Klubboss Barry Kilby im Jahr 2012. Getty/WPA Pool/Arthur Edwards

Seit längerem ist bekannt, dass der britische König Charles Anhänger des FC Burnley ist. Welch' glückliche Fügung, dass der Klub im Jahr von Charles' Krönung den Wiederaufstieg in die Premier League geschafft hat.

Das nordenglische Team hat die Championship derart dominiert, dass es schon seit Anfang April als Aufsteiger feststeht und nach dem anstehenden letzten Spieltag die Trophäe für den Gewinn der zweithöchsten Liga erhält.

Dutzende Spiele verschoben

Das ist allerdings erst am Montagnachmittag der Fall. Denn die Krönungsfeierlichkeiten vom Samstag haben zur Verschiebung zahlreicher Profi-Matches geführt. Alle 36 Spiele der Ligen 2 bis 4 finden am Sonntag oder Montag statt. Am Samstag steigen nur 5 Premier-League-Partien.

Der FC Burnley hat Charles seit dessen Sympathie-Bezeugung 2012 mit einer VIP-Saisonkarte bedacht. Es wird allerdings nicht erwartet, dass er am Montag zur Partie gegen Cardiff City erscheint.

Witzchen über den Erzrivalen?

Der Burnley Express interpretierte derweil eine offizielle Verlautbarung Charles' sogar als versteckten Scherz des Königs über Burnleys Erzrivalen Blackburn.

Eine Mitteilung des Königspaars an ÖV-Reisende, die an Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen abgespielt wurde, endete mit Charles' Worten: «Please mind the gap!» Mit dem Satz warnen die britischen Bahnen normalerweise vor einer möglichen Lücke zwischen Perron und Zug-Einstieg.

Burnleys Lokalzeitung bezog (mit einem Augenzwinkern) den von Charles geäusserten Satz allerdings auf den «Gap» (Abstand) zwischen Burnley und den rivalisierenden Blackburn Rovers, der aktuell erstaunliche 32 Punkte beträgt.

Auch Fan von Wrexham?

Der Mirror spekulierte inzwischen, Charles könnte sich für einen weiteren Klub erwärmt haben. Der ehemalige Prince of Wales traf sich letzten Dezember mit den prominenten Klub-Eignern des walisischen Klubs AFC Wrexham, den Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney, und begrüsste sichtlich entspannt Spieler des aktuellen Fünftligisten.