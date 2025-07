Kultklub in der Krise

35-facher argentinischer Meister, 6-facher Copa-Libertadores-Sieger, insgesamt 74 Titel: Die Boca Juniors aus Buenos Aires gehören zu den erfolgreichsten Klubs der Fussballgeschichte.

Jetzt stecken sie in der Krise: Mit dem (völlig verdienten) 0:1 gegen Huracan im Torneo Clausura (2. Meisterschaftshälfte) hat der Klub wettbewerbsübergreifend elf Spiele hintereinander nicht gewonnen, so viele wie noch nie. Darunter war auch das peinliche 1:1 an der Klub-WM gegen die Halbamateure von Auckland City.

«Wir sind sehr wütend über die aktuelle Situation», sagte Torhüter Agustin Marchesin gegenüber TNT Sports. «Wir müssen jetzt härter arbeiten als je zuvor.»

Blondel abgemeldet

Keine Rolle spielt derzeit der Schweizer Nati-Spieler Lucas Blondel. Der 28-Jährige kam weder an der Klub-WM noch in den bislang drei Clausura-Partien zum Einsatz. Gegen Huracan sass er nicht einmal auf der Ersatzbank.