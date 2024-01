Legende: Kurzes Süper-Lig-Abenteuer Hakan Yakin ist nicht mehr Trainer von Istanbulspor. Keystone/Walter Bieri/Archiv

Istanbulspor bestätigte am Freitag die Trennung von Yakin, die zuvor in verschiedenen Medien die Runde gemacht hatte.

Man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, bedanke sich und wünsche Hakan Yakin viel Erfolg für seine zukünftige Karriere, schrieb Istanbulspor auf X.

Magere Bilanz

Yakin hatte den Job beim abstiegsbedrohten Klub im Oktober übernommen. Auch unter dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler und Bruder von Nationalcoach Murat Yakin blieb der erhoffte Aufschwung aus.

Mit sieben Punkten aus 20 Spielen liegt die Mannschaft abgeschlagen am Tabellenende. Yakins Nachfolge tritt mit Osman Zeki Korkmaz ein Rückkehrer an. Unter ihm plant der Klub einen Neustart in der zweiten Liga.