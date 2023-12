Legende: Schon wieder In der Türkei wird ein Spiel abgebrochen. imago images/SeskimPhoto

Am 11. Dezember ist der türkische Fussball von einem Skandal überschattet worden. Nach einer Prügel-Attacke und der lebenslangen Sperre gegen den Klub-Boss von Ankaragücü wurde der Spielbetrieb nach einem Unterbruch am Dienstag wieder aufgenommen. Und just an diesem Tag folgte der nächste Eklat.

Wieder ein Präsident auf dem Spielfeld

Istanbulspor, der Klub des Schweizer Trainers Hakan Yakin, verliess das Feld aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung in der Partie gegen Trabzonspor in der 74. Minute.

Trabzonspor hatte die 2:1-Führung erzielt, nachdem Istanbulspor der Meinung war, dass ihnen unmittelbar zuvor ein Elfmeter hätte zugesprochen werden müssen. Der Präsident von Istanbulspor, Ecmel Faik Sarıalioglu, stürmte daraufhin aufs Spielfeld und forderte die Mannschaft auf, den Platz zu verlassen.

In der Folge wurde die Partie abgebrochen. «Es ist ein trauriger Tag für den Fussball. Wir werden die Entscheidung des Fussballverbands abwarten», sagte Trabzonspor-Trainer Abdullah Avci.