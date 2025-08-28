Legende: Wird dieses Trikot vorübergehend nicht tragen Isaac Schmidt, der Leeds leihweise verlässt. imago images/Photo Players Images

Die Schweizer Bundesliga-Fraktion bekommt – zumindest für die laufende Saison – Zuwachs. Der dreifache Schweizer Internationale Isaac Schmidt wechselt leihweise von Leeds United zu Werder Bremen. Der 25-jährige Rechtsverteidiger hatte erst vor einem Jahr nach Leeds in die Championship gewechselt und stieg mit der Equipe von Daniel Farke in die Premier League auf.

In der Aufstiegssaison kam er aber nur zu 12 Einsätzen, ein Aspekt, der sich in Bremen ändern sollte. Dies auch hinsichtlich der WM im kommenden Sommer. Für die ersten Qualifikationsspiele wurde er von Murat Yakin aufgeboten.

Vertraute Farben

Für Schmidt ist es auch eine Rückkehr zu einer gewohnten Farbkombination. Der gebürtige Lausanner hatte von 2021 bis 2024 das grün-weisse St. Galler Dress getragen. In dieser Zeit kam er 108 Mal zum Einsatz und verbuchte 17 Skorerpunkte (7 Tore).