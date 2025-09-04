Der Schweizer Offensivspieler Cameron Puertas kommt leihweise von Al-Qadsiah für 1 Jahr in die Bundesliga.

Legende: Im Anflug auf die Bundesliga Cameron Puertas. Archivbild imago images/Photo News

Werder Bremen hat mit der Leihe von Cameron Puertas eine weitere Kaderergänzung vorgenommen. Der offensive Mittelfeldspieler vom saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah schliesst sich für ein Jahr dem Bundesligisten an. Zudem verfügen die Hanseaten über eine Kaufoption für den 27-jährigen Spanier, der in der Schweiz geboren ist und bis Ende Jahr auch den Schweizer Pass erhalten soll.

Werders Leiter Profifussball Peter Niemeyer sagte: «Er hat besonders auf seinen Stationen in Belgien und der Schweiz seine fussballerischen Qualitäten unter Beweis gestellt und wird uns direkt weiterhelfen können.» In der Super League spielte Puertas dreieinhalb Jahre für Lausanne-Sport.

«Belgien-Connection» bei Bremen

Puertas trifft in Bremen auf seine früheren Mitspieler Senne Lynen und Victor Boniface, mit denen er in der Saison 2022/23 bei Union Saint-Gilloise in Belgien spielte und die Saison auf Rang 3 beendete. Im vergangenen Sommer war Puertas dann nach Saudi-Arabien gewechselt.

