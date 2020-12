Das Spiel zwischen Union Berlin und Bayern München endet 1:1.

Das Team von Urs Fischer geht früh in Führung, die Gäste aus München können aber dank Robert Lewandowski ausgleichen.

Leipzig siegt gegen Werder Bremen mit 2:0 und kann punktemässig mit den Bayern gleichziehen.

Der BVB kassiert gegen Stuttgart eine brutale 1:5-Heimklatsche.

Es war ein furioser Start, den Union Berlin im Samstagabendspiel der Bundesliga erwischte. Bereits nach etwas mehr als 3 Minuten zappelte der Ball im Netz – Grischa Prömel hatte Bayern-Keeper Manuel Neuer mit seinem Kopfball keine Chance gelassen.

Union sündigt im Abschluss

Auch in der Folge war das Heimteam spielbestimmend und hätte die Führung ausbauen können. Ungenauigkeiten im Abschluss und Neuer verhinderten jedoch das 2:0. Bei den Bayern schlichen sich immer wieder ungewohnte Fehler ein, die Mannschaft von Hansi Flick fand nie zu ihrem gefürchteten Pressing.

In der 2. Halbzeit fiel der Ausgleich dann aber doch noch. Robert Lewandowski traf in der 67. Minute zum 1:1. Es war aber die Union, die dem Siegtreffer in der Schlussphase näher stand.

In der Tabelle kann Leipzig dank dem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen punktemässig mit den Bayern gleichziehen. Die beiden Tore für RB erzielten Marcel Sabitzer und Dani Olmo bereits vor dem Seitenwechsel.