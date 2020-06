RB Leipzig (3.) und Borussia Mönchengladbach (4.) beenden die Saison dank 2:1-Siegen auf den Champions-League-Plätzen.

Bayer Leverkusen bleibt trotz 1:0-Erfolg gegen Mainz auf Platz 5 und muss in die Europa League.

Werder Bremen rettet sich dank einem 6:1-Sieg gegen Köln auf den Relegationsplatz. Düsseldorf steigt ab.

Breel Embolo war der Matchwinner für Borussia Mönchengladbach beim 2:1-Sieg gegen Hertha Berlin. Der 23-Jährige bereitete in der 7. Minute das 1:0 durch Jonas Hofmann vor und sicherte Gladbach mit seinem Rechtsschuss zum 2:0 in der 78. Minute den Sieg. Vedad Ibisevics Anschlusstreffer zum 1:2 (91.) kam zu spät.

Legende: Matchwinner für Gladbach Breel Embolo. imago images

Gladbach hat sich damit im Fernduell um Platz 4 gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt. Leverkusen gewann dank Kevin Vollands Tor in der 2. Minute zwar mit 1:0 gegen Mainz, konnte den 2-Punkte-Rückstand auf Gladbach dadurch aber nicht mehr wettmachen und muss in die Europa League.

Werner trifft bei Abschied doppelt

Auch RB Leipzig wird erneut an der Champions League teilnehmen. Die Ostdeutschen siegten in Augsburg mit 2:1 und verteidigten so Tabellenplatz 3. Timo Werner, der zum FC Chelsea wechseln wird, hat sich mit einem Doppelpack gebührend verabschiedet.

Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Augsburg erzielte Ruben Vargas (71.) mit einem satten Distanzschuss. Er bezwang damit Leipzig-Torhüter Yvon Mvogo, der zu seinem 2. Bundesliga-Einsatz in dieser Saison kam.

Kramaric schiesst den BVB ab

Ein blutleeres Borussia Dortmund hat die Bundesliga-Saison mit einer 0:4-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim beendet. Goalie Roman Bürki musste sich 4 Mal von Andrej Kramaric (8., 30., 48., 50.) bezwingen lassen. Dortmund hatte den 2. Tabellenplatz jedoch bereits auf sicher.

Bayern München hat seine Meister-Saison mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg mit Kevin Mbabu und Renato Steffen (bis 61.) abgeschlossen. Liga-Torschützenkönig Robert Lewandowski gelang mit dem Penalty-Tor zum 3:0 (72.) der 34. Saisontreffer.

Bild 1 / 5 Legende: Gewohntes Bild am Saisonende Die Bayern und die Meisterschale – zum 8. Mal in Folge durften die Münchner zum Abschluss der Saison die silberne Trophäe in Empfang nehmen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die Tormaschine der Saison Neben der Meisterschale durfte sich Bayerns Robert Lewandowski auch über die Torjäger-Auszeichnung freuen. Mit 34 Toren verpasste er Gerd Müllers Rekord aus der Saison 1971/72 am Ende um 6 Treffer. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Heiss gelaufen Einen starken Auftritt lieferte zum Abschluss Breel Embolo ab. Der Gladbach-Stürmer bereitete beim 2:1 gegen die Hertha das erste Tor vor und erzielte das zweite selber. Damit beendet der 23-Jährige die Spielzeit mit 8 Toren und ebenso vielen Vorlagen. imago images Bild 4 / 5 Legende: Leiser Abschied Für Gelson Fernandes ging mit dem Schlusspfiff zwischen Frankfurt und Paderborn auch seine Karriere zu Ende. Der ehemalige Nati-Spieler hatte sich Anfang Juni an der Wade verletzt, liess es sich aber nicht nehmen, am letzten Spieltag auch als Zuschauer noch einmal das Eintracht-Trikot überzuziehen. imago images Bild 5 / 5 Legende: Souveräner Klassenerhalt Eine gute Saison hat Aufsteiger Union Berlin mit Trainer Urs Fischer hinter sich. Den Klassenerhalt stellten die Eisernen am 32. Spieltag sicher. In der Tabelle belegen die Berliner zum Schluss den soliden 11. Platz. Keystone