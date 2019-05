Atalanta Bergamo feiert mit Remo Freuler einen 3:1-Sieg über Sassuolo und verteidigt den 3. Rang in der Serie A.

Freuler schafft es mit Atalanta in die Champions League

Legende: Darf sich auf die Champions League freuen Remo Freuler (3. v.l.) und seine Teamkollegen von Atalanta Bergamo. imago images

Atalanta Bergamo hat zum ersten Mal den Einzug in die Champions League geschafft. Das Team mit dem Schweizer Remo Freuler gewann am letzten Spieltag in der Serie A zuhause gegen Sassuolo mit 3:1. Damit verteidigte Atalanta den 3. Rang.

Inter Mailand kam gegen Empoli zu einem knappen, aber eminent wichtigen 2:1-Erfolg. Radja Nainggolan traf erst kurz vor Schluss zum Sieg. Inter zieht damit als Vierter ebenfalls direkt in die «Königsklasse» ein.

Milan muss in die Europa League

Der Schweizer Verteidiger Ricardo Rodriguez muss mit der AC Milan mit der Europa League vorliebnehmen. Die «Rossoneri» kamen bei SPAL Ferrara zwar zu einem 3:2-Sieg, für den Sprung auf einen Champions-League-Platz reichte es aber nicht mehr.

Milans Durststrecke wird immer länger. Letztmals waren die Mailänder in der Saison 2013/14 in der Champions League vertreten.

Empoli steigt ab

Empoli rutschte derweil durch die Niederlage bei Inter noch auf einen Abstiegsplatz. Gerettet sind somit der FC Genua (0:0 beim AC Florenz) und Udinese Calcio (2:1 in Cagliari).