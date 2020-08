Olympique Lyon war das Überraschungsteam der Champions League. Am Freitag startet der Halbfinalist bereits wieder in die heimische Liga.

Von der europäischen Bühne zurück in den Liga-Alltag

Legende: Enttäuschung Lyon-Stürmer Maxwel Cornet nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Halbfinal gegen Bayern München. Keystone

Am 19. August schied Olympique Lyon im Halbfinal der Champions League gegen den späteren Turniersieger Bayern München mit 0:3 aus. 9 Tage später empfängt Lyon am Freitag den FC Dijon zum ersten Saisonspiel.

Die Ligue 1 war bereits letztes Wochenende gestartet, doch Lyon steigt auf Grund der Champions League erst am 2. Spieltag in die Saison ein und wird die verpasste Partie im Verlaufe der Spielzeit nachholen.

Eine Saison ohne weitere Sterne

Die Spieler bekamen zwar einige Tage Erholung, selten dürfte der Übergang zwischen zwei Saisons aber so fliessend gewesen sein. Weil die abgebrochene Saison nur auf Platz 7 beendet wurde, wird Lyon europäisch nicht vertreten sein. Champions-League-Duelle wie gegen Manchester City oder Juventus wird es also nicht geben in Lyon.

Legende: Könnte den Klub verlassen Leistungsträger Memphis Depay soll im Fokus von Borussia Dortmund stehen. Keystone

Leistungsträger könnten gehen

Dadurch könnte Lyon Leistungsträger verlieren. So soll Memphis Depay im Fokus von Barcelona und Dortmund stehen. Der ohnehin schon spezielle Saisonstart wird für Olympique Lyon also auch einer der Ungewissheit.