Legende: War zuletzt Matchwinner gegen Getafe Joselu erzielte am vergangenen Donnerstag beide Tore beim 2:0-Sieg gegen Getafe und ist entsprechend heiss auf das Derby. imago images/NurPhoto

In der Tabelle liegen 10 Punkte zwischen Real und Atletico. Auf dem Platz war die Differenz aber nicht so ausgeprägt: 2 der 3 Derbys in dieser Saison gingen an Atletico – besonders schmerzhaft für die «Königlichen» war dabei das Aus in der Copa del Rey (2:4 n.V.).

Dass nun auch in der Liga die Hierarchie wieder hergestellt wird, dafür soll Joselu sorgen. Sein Transfer auf diese Saison hin warf zu Beginn Fragen auf. Was will Real mit einem über 30-Jährigen von Espanyol? Reicht die Qualität für die hohen Ansprüche?

Die 3 Madrid-Derbys in dieser Saison Box aufklappen Box zuklappen 24.9.2023: LaLiga, Atletico - Real 3:1

10.1.2024: Supercup, Halbfinal, Real - Atletico 5:3 n.V.

18.1.2024: Copa del Rey, Achtelfinal, Atletico - Real 4:2 n.V.

Der Routinier gab die Antwort auf dem Platz. Mit 12 Pflichtspiel-Treffern ist er der zweitbeste Torschütze bei Real hinter Jude Bellingham (19) – gleichauf mit Rodrygo und beispielsweise noch vor Vinicius Jr. (11), bei teilweise deutlich weniger Einsatzzeit.

Auch den Derbys drückte Joselu seinen Stempel auf, war für das Game-Winning-Goal zum 4:3 in der Verlängerung im Supercup besorgt. Zudem traf er in der Copa zum 2:2 und stand am Ursprung von Jan Oblaks Eigentor zum 1:1. Ob er am Sonntagabend mithelfen kann, die Bilanz gegen Atletico auszugleichen?

