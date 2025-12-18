Im letzten Sommer sollte Bruno Fernandes offenbar verkauft werden. Dies verriet der 31-jährige Portugiese in einem Interview bei Canal 11, der vom portugiesischen Verband unterhalten wird. «Der Klub wollte, dass ich gehe. Die Verantwortlichen hatten wohl nicht den Mut, die Entscheidung zu treffen, weil der Trainer wollte, dass ich bleibe», so der Captain von Manchester United.

Offenbar hatte sein Arbeitgeber eine lukrative Offerte vom saudischen Topklub Al-Hilal auf dem Tisch. «Die Verantwortlichen gaben mir zu verstehen, dass es für sie nicht so schlimm wäre, wenn ich gehen würde. Das verletzt mich und macht mich traurig.»

Fernandes spielt seit bald sechs Jahren bei den «Red Devils» und hielt dem Verein auch in schwierigen Zeiten die Treue. Auch in dieser Spielzeit gehört er im Kollektiv seines Landsmanns Ruben Amorim zu den Leistungsträgern. 5 Ligatreffer und 7 Assists hat er auf dem Konto.

Premier League