ManUnited in der Krise

Am Montagmittag, 19 Stunden nach dem 0:5-Heimdebakel von Manchester United gegen Liverpool, war Ole Gunnar Solskjaer noch Trainer der «Red Devils».

Allerdings weitet sich das Rauschen im englischen Blätterwald zunehmend zu einem Orkan aus. Hier eine Auflistung der letzten Trainer-Entlassungen von David Moyes bis José Mourinho, dort offensive Angebote von möglichen Nachfolgern wie Antonio Conte, nochmals woanders durchgesickerter Zweifel von Spielern an den Coaching-Fähigkeiten des Norwegers.

«Glaube an mich selbst»

Trotz eines mageren Pünktchens aus den letzten 5 Liga-Spielen: Solskjaer selbst klammert sich an seinen Job. «Heute war der Tiefpunkt. Aber ich muss stark bleiben, und ich glaube an mich selbst», so der 48-Jährige, der seit Dezember 2018 im Amt ist.

Vielleicht gelingt ihm auch als Coach, was ihn als Spieler mit dem Siegtor im CL-Final 1999 zur United-Legende machte: Eine Last-Minute-Wende zum Guten. Die nächsten Aufgaben sind allerdings anspruchsvoll: Tottenham auswärts, Atalanta auswärts, Manchester City zuhause.