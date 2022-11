Legende: Feiern im Kreis der Familie Luis Suarez mit Ehefrau, Kindern und der Meistertrophäe. imago images/Enzo Santos Barreiro

Es war ein kleines Fussball-Märchen im vergangenen Sommer: Luis Suarez kehrte zu seinem Jugendklub nach Uruguay zurück, nachdem sein Vertrag bei Atletico Madrid ausgelaufen war. Zu Club Nacional in Montevideo, welchen er 2006 als 19-jähriger Jungspund Richtung Groningen (NED) verlassen hatte, um die grosse Fussballwelt zu erobern.

Suarez ging es vor allem darum, sich für die WM in Katar fit zu halten. Doch das Märchen ging weiter: Club Nacional schaffte es in den Playoff-Final und schlug im Entscheidungsspiel um den Meistertitel Lokalrivale Liverpool Montevideo mit 4:1 n.V.

Ich hatte Zweifel, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist.

Suarez traf in seinem letzten Spiel für Nacional doppelt und kommt in 16 Spielen auf 8 Tore. «Ich bin glücklich und dankbar, dass es so geendet hat. Ich hatte Zweifel, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, doch nun mit meinen Landsleuten und meiner Familie feiern zu können, ist unbezahlbar», so Suarez.

Suarez' Tore gegen Liverpool

Es wird spekuliert, dass der 35-Jährige nach der WM in die USA zu L.A. Galaxy wechseln könnte. Seinen Abgang Ende Saison bei Nacional hatte er bereits vor Wochen angekündigt.