Das Coronavirus macht auch vor dem Mailänder Stadtderby am Samstag nicht halt. Ob die Partie stattfindet, ist offen.

Milan vs. Inter

Bild 1 / 3 Legende: Die letzten beiden Duelle gewann Inter Stürmer Romelu Lukaku (links) traf sowohl beim 2:0-Sieg als auch beim 4:2-Erfolg. imago images Bild 2 / 3 Legende: Wenn der Nebel Einzug hält Das San-Siro-Stadion in Mailand. Getty Images Bild 3 / 3 Legende: Das waren noch Zeiten In der Saison 1990/91 waren noch je 3 Ausländer spielberechtigt. Aktuell stehen bei Inter und Milan je 18 Nicht-Italiener unter Vertrag. imago images

Etwa drei Dutzend Spieler sind in Italien in Quarantäne. Im schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Land wächst die Sorge vor einer noch grösseren Welle und dem Saisonunterbruch.

Weil Inter 16 Spieler für die Länderspiele in den letzten Tagen abstellte und Milan deren 14, werden die Corona-Tests am Freitag mit Spannung erwartet. Nur positiv getestete Spieler sollen in Quarantäne geschickt werden. Ein zweiter Fall Napoli soll vermieden werden.

6 Inter-Spieler infiziert

Schon im Vorfeld ist klar, dass 6 Inter-Spieler die Partie verpassen werden, sofern sie denn stattfindet. Zuletzt hat sich Ashley Young mit Covid-19 angesteckt. Auch Milans infizierte Abwehrspieler Leo Duarte und Matteo Gabbia befinden sich in häuslicher Quarantäne. Dagegen kehrte Zlatan Ibrahimovic nach zwei negativen Tests am Sonntag ins Training zurück.

Der letzte Sieg der AC im Derby della Madonnina datiert vom Januar 2016. Nur gerade Goalie Gianluigi Donnarumma und Verteidiger Davide Calabria sind vom damaligen Kader übrig geblieben.