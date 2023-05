«Zurück in die Zukunft» bei Bayern München

Legende: Markierten im Saisonfinale Präsenz Karl-Heinz Rummenigge (links) und Uli Hoeness. imago images/Action Press

Karl-Heinz Rummenigge ist am Dienstag in den Aufsichtsrat des FC Bayern berufen worden. Rummenigge soll beim deutschen Rekordmeister nach der Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wieder mehr eingebunden werden. Dabei hatte der 67-jährige Rummenigge vor zwei Jahren seinen Posten vorzeitig für Nachfolger Kahn abgegeben.

Zum nun neunköpfigen Aufsichtsrat gehört auch Ehrenpräsident Uli Hoeness. Der 71-jährige Hoeness führte den Klub lange gemeinsam mit Rummenigge, der fast zwei Jahrzehnte Vorstandschef war. In seine Amtszeit fielen etwa die Triple-Gewinne 2013 und 2020.

Goldene Ära unter Hoeness und Rummenigge

«Ich hatte das grosse Glück und die Ehre, mit diesem Klub viele Erfolge zu feiern», sagte Ex-Servette-Stürmer Rummenigge nach seiner Wahl in den mächtigen Aufsichtsrat. Auch deshalb komme er dem Wunsch des Gremiums nach seiner Rückkehr «gerne nach».

00:55 Video Bayern-Präsident Hainer präsentiert Dreesen als Kahn-Nachfolger Aus Sport-Clip vom 31.05.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Im stets angespannten Kraftfeld der beiden Alphatiere wuchs der FC Bayern zum unumstrittenen deutschen Branchenprimus. Als dieser Status nach einem Jahrzehnt erdrückender Dominanz plötzlich in Gefahr geriet, kehrten die beiden zurück.

Suche nach Salihamidzic-Nachfolger läuft

Hoeness zog bei der schmutzigen Trennung von CEO Oliver Kahn mit Präsident Herbert Hainer (dem letzten «Überlebenden» aus dem vermeintlichen Erneuerungsquartett von 2021) die Fäden. Rummenigge soll mit seinem internationalen Netzwerk – er sitzt nach wie vor in der Exekutive der Uefa und der Klubvereinigung ECA – dabei helfen, die Mannschaft der Zukunft zu bauen. In enger Absprache mit Trainer Thomas Tuchel wird er schon in den nächsten Tagen wichtige Weichen im Kader stellen.

Die Suche nach einem Nachfolger für Salihamidzic könnte sich schwierig gestalten. Ein möglicher Kandidat wäre Max Eberl. Der Ex-Bayern-Profi hat jedoch erst vor einem halben Jahr in Leipzig angeheuert.