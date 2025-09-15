Samuel Umtiti hat am Montag im Alter von 31 Jahren seinen Rücktritt vom Profi-Fussball bekanntgegeben.

Legende: Köpfelte Frankreich 2018 in den WM-Final Samuel Umtiti. Imago Images/Anthony Bibard

«Nach einer intensiven Karriere mit Höhen und Tiefen ist der Moment gekommen, Abschied zu nehmen... Ich habe alles mit Leidenschaft gegeben und bereue nichts». Mit diesen Worten verkündete Samuel Umtiti in den sozialen Medien sein Karriereende – 3 Monate nach seinem Abschied bei Lille.

In seiner Karriere hatte Umtiti immer wieder mit Verletzungen – vor allem am Knie – zu kämpfen, sein letztes Pflichtspiel bestritt der 31-Jährige im Januar 2024. Vor seiner Rückkehr in sein Heimatland stand der Innenverteidiger unter anderem 7 Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag. Mit den Katalanen gewann Umtiti zweimal die Meisterschaft und dreimal die Copa del Rey.

WM 2018 als Highlight

Seinen grössten Erfolg feierte Umtiti aber mit dem Nationalteam. 2018 beim Weltmeister-Titel der Franzosen in Russland war er unumstrittener Stammspieler. Im Halbfinal gegen Belgien erzielte der Defensiv-Spezialist per Kopf den einzigen Treffer der Partie.

Umtiti bildete zusammen mit dem inzwischen ebenfalls zurückgetretenen Raphaël Varane die französische Innenverteidigung.