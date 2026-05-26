189 Premier-League-Transfers wurden in dieser Saison getätigt. Der Nati- und Sunderland-Captain ist laut der Sportzeitung «The Athletic» die Nummer 1.

Legende: Führte Aufsteiger Sunderland in die Europa League Granit Xhaka. Imago/NurPhoto

Grosse Ehre für Granit Xhaka: Der Schweizer Nati-Captain wurde von der Sportzeitung The Athletic zum besten Premier-League-Transfer der Saison gewählt. Von insgesamt 189 Wechseln in die englische Spitzenliga belegte der 33-Jährige noch vor dem ManCity-Neuzugang Rayan Cherki oder Michael Kayode (Brentford) den ersten Platz.

Warum? Die Frage beantwortet The Athletic so: «Weil nicht einmal ein Genie wie Cherki die Mannschaft so verändert hat wie Xhaka, und er dem Verein – ja sogar der ganzen Stadt – eine neue Kultur gebracht hat.» Die Zeitung hebt besonders seine Erfahrung, die Führungsqualitäten sowie «der unermüdliche Wille, in der Verteidigung und im Angriff für die Sache zu kämpfen» hervor.

Xhaka hatte im Sommer für rund 18 Millionen Franken von Leverkusen zu Sunderland gewechselt und dort gleich die Kapitänsbinde übernommen. Mit dem Aufsteiger schloss er die Saison auf dem 7. Platz ab – damit spielen die «Black Cats» in der nächsten Saison in der Europa League. Noah Okafor landete im Ranking auf Rang 59.

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