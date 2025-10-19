Zum Abschluss der Regular Season trifft Lionel Messi für Inter Miami dreifach. Nun stehen die Playoffs bevor.

Legende: Torschützenkönig der Regular Season Lionel Messi. imago images/Steve Roberts

Lionel Messi hat seine starke Form in der Major League Soccer nochmals unterstrichen und beim 5:2-Erfolg von Inter Miami in Nashville 3 Tore beigesteuert. Dennoch verpasste der Argentinier einen Rekord. Mit 29 Toren war er treffsicherster Angreifer der Qualifikation, zudem bereitete er 19 Treffer vor.

Nur der Mexikaner Carlos Vela war 2019 für den Los Angeles FC mit insgesamt 49 Torbeteiligungen (34 Tore und 15 Assists) erfolgreicher. Messis Klub geht als Tabellendritter in die Playoffs und trifft dort erneut auf Nashville.

Frei mit Seattle in den Playoffs

Von den vier in der MLS engagierten Schweizern schaffte es lediglich einer direkt in die Playoffs: Stefan Frei, der mittlerweile auch den amerikanischen Pass besitzt, belegte mit den Seattle Sounders in der Western Conference Platz 5.

Maren Haile-Selassie kämpft mit Chicago Fire in der «Wild Card Round» gegen Orlando um einen Platz in den Playoffs. Diesen verpasste Roman Bürki mit St. Louis ebenso wie Maxime Dominguez mit Toronto.