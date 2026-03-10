Die nordamerikanische Major League Soccer sperrt Yaw Yeboah und Derrick Jones wegen verbotener Wetten lebenslang.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Legende: In den USA für immer gesperrt Yaw Yeboah, hier 2024 bei einem Einsatz für Columbus Crew. Imago/Zuma Press Wire

Die MLS erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo von Columbus Crew zwischen 2024 und 2025 «in grossem Umfang» Fussballwetten abgeschlossen und dabei «wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt» habe.

Demnach wetteten Yaw Yeboah und Derrick Jones etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf.

Yeboah in China, Jones ohne Verein

Der 28-jährige Yeboah bestritt zwischen 2019 und 2021 vier Länderspiele für Ghana und wurde 2023 mit Columbus Crew Meister. Mittlerweile spielt er in China bei Qingdao Hainiu.

Der ebenfalls in Ghana geborene 29-jährige Jones war genau wie Yeboah bereits im vergangenen Oktober vorläufig gesperrt worden. Nun ist er vereinslos.