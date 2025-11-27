Nach der 1:4-Heimniederlage gegen PSV Eindhoven in der Champions League steht Trainer Arne Slot mehr denn je in der Kritik.

Das Medien-Echo nach der nächsten Liverpooler Demütigung war vernichtend, die Fans verliessen erneut in Scharen vor dem Abpfiff das legendäre Stadion an der Anfield Road. Doch in der grössten Krise seit der Saison 1953/54 (damals 15 Spiele ohne Sieg) macht sich Trainer Arne Slot noch keine Sorgen, zumindest nach aussen. «Ich habe viel Unterstützung von oben. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in einer schwierigen Situation bin. Ich spüre das Vertrauen», sagte der 47-Jährige nach dem 1:4-Heimdebakel in der Champions League gegen PSV Eindhoven.

Aber nach neun Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen – zwei davon in den vergangenen vier Tagen in Anfield – wird die Trainerdiskussion beim FC Liverpool unweigerlich Fahrt aufnehmen. «Wenn man nicht gut spielt, ist es normal, dass Fragen gestellt werden», sagte Slot, in der Vorsaison noch umjubelter Meistertrainer. Jetzt hat sich Stimmung gegen ihn gedreht, die Fans buhten ihn und das Team wiederholt aus.

Medien schiessen sich auf Slot ein

Die englische Presse attackierte den Niederländer nach der nächsten peinlichen Pleite scharf. «Die Horrorshow in Anfield stürzt Arne Slot nach einem weiteren peinlichen Desaster in eine ausgewachsene Krise – es ist offensichtlich, dass seine Stars nichts mehr zu geben haben», schrieb die Daily Mail.

Die miserable Saison der strauchelnden ‹Reds› wird immer schlimmer.

Der Telegraph sprach von einer «Demütigung», die weit mehr sei als eine Krise. Selbst die BBC sah eine «Horrorshow». Für die Times wirkte Slot «überfordert» und The Independent schrieb: «Die miserable Saison der strauchelnden ‹Reds› wird immer schlimmer.»

Für Liverpool-Ikone Steven Gerrard spielt das Team «zu offen, anfällig und instabil» und das Selbstvertrauen auf einem «Allzeittiefpunkt».

Legende: Wird angezählt Arne Slot. imago images/Propaganda Photo

Wie lange schauen die Bosse noch zu?

Auch die Mannschaft ist ratlos. «Ich habe keine Antworten, da geht es mir wie allen anderen. Ich bin Spieler und Fan. Seit langer, langer Zeit habe ich keine Mannschaft mehr erlebt, die so schlecht spielt», sagte Curtis Jones.

Das 0:3 bei Manchester City, das 0:3 gegen Nottingham Forest und das 1:4 gegen Eindhoven bedeuten einen weiteren Negativrekord: Zuletzt hatte Liverpool im Dezember 1953 drei Spiele in Serie mit mindestens drei Toren Unterschied verloren.

Ob Sportdirektor Richard Hughes Slot nach einer möglichen nächsten Pleite am Sonntag bei West Ham United noch Rückendeckung gibt, ist derzeit fraglich.

