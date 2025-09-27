Harry Kane hat für die Bayern im 104. Pflichtspiel die Tore 99 und 100 erzielt. Muss Robert Lewandowski nun um seinen Bundesliga-Torrekord fürchten?

Legende: Applaus, Applaus Harry Kane steht nach 68 Bundesliga-Spielen bei 72 Toren. Imago/Mis

Nach seinem «Europarekord» nimmt Bayerns Stürmerstar Harry Kane gleich die nächste Bestmarke ins Visier. Er strebe «auf jeden Fall» die 41 Bundesliga-Tore an, die Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 ebenfalls für den FC Bayern erzielt hatte, berichtete der Engländer nach seinem Doppelpack am Freitagabend beim 4:0 gegen Werder Bremen: «Das wäre ein weiterer fantastischer Rekord.»

Und für Supermann Kane sicher nicht unerreichbar. «Ich habe zehn Tore in fünf Spielen geschossen. Wenn ich so weitermache, ist es natürlich möglich», sagte er schmunzelnd. Aber klar: «Jede Saison ist ein Marathon. Wir sind gut gestartet, wir sind gut unterwegs. Natürlich kann viel passieren und wir müssen auf alles vorbereitet sein.»

Gegen Bremen erreichte Kane in seinem erst 104. Pflichtspiel für die Bayern die Marke von 100 Toren – schneller war im 21. Jahrhundert keiner. In acht Partien dieser Spielzeit hat er wettbewerbsübergreifend schon 15 Mal getroffen.

Noch ist es ein weiter Weg zu «Lewas» Marke

Eine Parallele zu Lewandowskis Rekordlauf gibt es auch: Zehn Tore nach fünf Spielen wie Kane hatte auch «Lewa» vor fünf Jahren auf dem Konto. In den darauffolgenden fünf Spielen traf der Pole übrigens «nur» dreimal. Besonders bemerkenswert: Lewandowski benötigte für seinen Rekord, mit dem er den legendären «Bomber» Gerd Müller übertraf (40 Tore 1971/72), lediglich 29 Spiele.

Kane erzielte in seinen ersten beiden Spielzeiten in der Bundesliga 36 (2023/24) respektive 26 Treffer (2024/25). In seiner Premieren-Saison lag der Stürmerstar nach der Hinrunde mit 22 Toren auf Rekordkurs, ehe er in der zweiten Saisonhälfte «nur» noch 14 Mal traf.