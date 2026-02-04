Der Wechsel von N'Golo Kanté zu Fenerbahce Istanbul ist nun doch zustande gekommen. Offenbar unter Nachdruck von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Legende: Wechselt doch in die Türkei N'Golo Kanté. Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

«Manche Geschichten brauchen Zeit, aber sie enden nie. Willkommen bei Fenerbahce, N'Golo Kanté», schrieb der türkische Klub auf X, um den Transfer des französischen Nationalspielers zu vermelden. Kanté verlässt Al-Ittihad nach 2,5 Jahren und läuft ab sofort für den Tabellen-2. der Süper Lig auf.

Wenige Stunden zuvor hatte der Klub noch das Scheitern des Wechsels bekanntgegeben. In einer langen Erklärung behauptete Fenerbahce, die Verantwortlichen von Al-Ittihad hätten die Informationen zum Transfer des Franzosen «falsch» in die spezielle Software der Fifa eingegeben, als das Transferfenster in Saudi-Arabien schloss.

Doch Türkeis Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der am Dienstag zu einem Gespräch mit Kronprinz Mohammed bin Salman nach Saudi-Arabien flog, nutzte offenbar seinen Einfluss. Fenerbahce-Boss Sadettin Saran bedankte sich in der Mitteilung bei Erdogan persönlich für «seine unermüdliche Unterstützung, die den erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses ermöglicht hat».