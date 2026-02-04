«Manche Geschichten brauchen Zeit, aber sie enden nie. Willkommen bei Fenerbahce, N'Golo Kanté», schrieb der türkische Klub auf X, um den Transfer des französischen Nationalspielers zu vermelden. Kanté verlässt Al-Ittihad nach 2,5 Jahren und läuft ab sofort für den Tabellen-2. der Süper Lig auf.
Wenige Stunden zuvor hatte der Klub noch das Scheitern des Wechsels bekanntgegeben. In einer langen Erklärung behauptete Fenerbahce, die Verantwortlichen von Al-Ittihad hätten die Informationen zum Transfer des Franzosen «falsch» in die spezielle Software der Fifa eingegeben, als das Transferfenster in Saudi-Arabien schloss.
Doch Türkeis Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der am Dienstag zu einem Gespräch mit Kronprinz Mohammed bin Salman nach Saudi-Arabien flog, nutzte offenbar seinen Einfluss. Fenerbahce-Boss Sadettin Saran bedankte sich in der Mitteilung bei Erdogan persönlich für «seine unermüdliche Unterstützung, die den erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses ermöglicht hat».