Legende: Spielte am Montag beim 1:1 gegen Aston Villa durch Remo Freuler. imago images/Zuma Wire

Remo Freuler war bei Nottingham Forest der 15. Zugang im Sommer. 7 weitere kamen noch dazu. Die Ausgaben betrugen insgesamt ungefähr 160 Millionen Franken. Die Totalerneuerung des Kaders hat allerdings noch keine Früchte getragen. Nottingham belegt momentan den zweitletzten Platz in der Premier League.

Trainer geniesst Vertrauen

Trotz des Fehlstarts sprach die Klubleitung Trainer Steve Cooper in der vergangenen Woche das Vertrauen aus und verlängerte den Vertrag bis 2025. Weniger gnädig zeigten sich Besitzer Evangelos Marinakis und der neu eingesetzte Sportchef Filippo Giraldi nun mit Kaderplaner George Syrianos und Scoutingchef Andy Scott. Beide müssen den Klub gemäss dem Guardian verlassen.

00:24 Video Archiv: Freuler verlässt Atalanta Richtung England Aus Sport-Clip vom 14.08.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Syrianos war vor einem Jahr von Stuttgart gekommen. Er hatte sich mit seiner datenbasierten Arbeit einen Namen gemacht. Nun wurde der Deutsche offenbar als Hauptverantwortlicher ausgemacht.

Am Samstag tritt Nottingham übrigens in Wolverhampton an und trifft auf das einzige Team, das bisher noch weniger Liga-Tore erzielt hat.