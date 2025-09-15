Borussia Mönchengladbach trennt sich nach nur drei Spieltagen von seinem Schweizer Trainer Gerardo Seoane.

Legende: Schlechter Saisonstart wurde ihm zum Verhängnis Gerardo Seoane. imago images/Brauer-Fotoagentur

Der zweitschlechteste Saisonstart von Borussia Mönchengladbach in 58 Jahren Bundesliga hat personelle Konsequenzen: Gerardo Seoane wurde am Montagabend per sofort freigestellt. Es ist die früheste Trainerentlassung nach dem Saisonstart in der Klubgeschichte.

In der Bundesliga sind erst drei Runden gespielt. Gladbach steht mit nur einem Punkt und 0:5 Toren auf dem 16. Tabellenplatz. Am Wochenende ging man gegen Werder Bremen gleich mit 0:5 unter. Schlechter ist die Borussia nur in der Saison 2015/16 gestartet. Saisonübergreifend wartet das Team seit 10 Begegnungen auf einen Sieg.

Einer der dienstältesten Bundesliga-Trainer

Der 46-Jährige Seoane hatte die Fohlen im Sommer 2023 als Nachfolger von Daniel Farke übernommen. Damit war er nach Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) und Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart) der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Bis auf Weiteres leitet Gladbachs U23-Coach und Ex-Spieler Eugen Polanski das Training der ersten Mannschaft.