Bei Paris SG war er nicht mehr erwünscht. Jetzt wechselt der italienische Nationaltorhüter zu Manchester City.

Legende: Zurzeit mit dem italienischen Nationalteam unterwegs Gianluigi Donnarumma. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Gianluigi Donnarumma wechselt von Paris Saint-Germain in die Premier League zu Manchester City. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag über 5 Jahre, wie die Engländer mitteilten. Laut Medienberichten soll der Klub von Trainer Pep Guardiola eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro bezahlen.

«Ich komme in einen Kader voller Weltklasse-Talente und zu einer Mannschaft, die von einem der grössten Trainer der Fussballgeschichte, Pep Guardiola, geleitet wird. Dies ist ein Verein, für den jeder Spieler der Welt gerne spielen würde», sagte Donnarumma, der bei PSG nach der Verpflichtung von Lucas Chevalier von Ligakonkurrent Lille trotz dem Gewinn des Triples in der Vorsaison nicht mehr erwünscht war.

Ederson in die Türkei

Zuvor hatten die «Citizens» mitgeteilt, dass ihr bisheriger brasilianischer Stammtorwart Ederson zu Fenerbahçe Istanbul wechselt. Vor der Saison hatte ManCity bereits Torwart James Trafford vom FC Burnley verpflichtet, der in allen 3 Premier-League-Spielen in der Startelf stand und nun das Nachsehen haben dürfte.