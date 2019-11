David Abraham ist bis zum 29. Dezember gesperrt worden und wird in diesem Jahr nicht mehr für Frankfurt auflaufen. Der Argentinier hatte in der Nachspielzeit der Partie in Freiburg am Sonntag (0:1) den gegnerischen Trainer Christian Streich zu Boden gecheckt und dafür die rote Karte gesehen. «Wenn du mit 54 Jahren von einem jungen Büffel umgerannt wirst, kannst du dich nicht mehr halten», nahm Streich die Aktion im Anschluss gegenüber Sky mit Humor.

Danach war es zwischen Abraham und Freiburgs Vincenzo Grifo zu einem Handgemenge gekommen, für das der bereits ausgewechselte Grifo ebenfalls Rot sah und für 3 Spiele gesperrt wurde. Zudem muss Abraham wegen seiner «Tätlichkeit gegen den Gegner» eine Geldstrafe in Höhe von 25'000 Euro entrichten.

Abraham hatte sich wenig später «in aller Form» entschuldigt. Dennoch wurde der Abwehrchef laut Bild klubintern mit einer Geldstrafe von 35'000 Euro belegt, die einem guten Zweck zugutekommen soll.