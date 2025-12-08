Bei Real Madrid liegen nach dem 0:2 zu Hause gegen Celta Vigo die Nerven blank. Ausgerechnet vor dem Duell mit ManCity.

Legende: Viel Diskussionsstoff bei den Spielern von Real Madrid. IMAGO / Anadolu Agency

Was ist nur mit Real Madrid los? Die «Königlichen» waren unter dem neuen Trainer Xabi Alonso mit grossen Titelambitionen in die Saison gestartet. Nach einem erfolgreichen Start stürzte der spanische Rekordmeister mittlerweile in eine Krise.

Das 0:2 zu Hause gegen Celta Vigo am Sonntagabend war ein neuer Tiefpunkt. Seit dem Erfolg gegen Barça Ende Oktober hat Real in der Liga nur die Hälfte aller 18 möglichen Punkte geholt.

«Lustloser, uninspirierter Haufen»

Die spanische Presse kommentiert unzimperlich. «Madrid ist verloren!», titelte zum Beispiel die Sportzeitung Marca auf ihrer Montagsausgabe. «Das Bernabéu wird panisch», schrieb die AS. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso sei «ein lustloser, uninspirierter Haufen», so die Marca.

Wie so oft hagelte es vonseiten Reals Kritik am Schiedsrichter, der 2 zweimal Rot gezeigt hatte. «Die Entscheidungen des Schiedsrichters haben uns in den Wahnsinn getrieben», meckerte Alonso nach der Schlappe gegen Celta. Zeit zum Durchatmen gibt's nicht: Am Mittwoch gastiert Manchester City im Bernabeu.