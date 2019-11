Einen Tag nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt hat sich der FC Bayern München «in gegenseitigem Einvernehmen» von Trainer Niko Kovac getrennt. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntagabend bekannt. Am Morgen hatte Kovac noch das Training geleitet.

Wir alle bedauern diese Entwicklung.

«Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand», erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. «Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic und ich haben ein offenes und seriöses Gespräch geführt mit dem einvernehmlichen Ergebnis, dass Niko nicht mehr Trainer des FC Bayern ist. Wir alle bedauern diese Entwicklung.»

Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist.

Flick übernimmt bis auf weiteres

Wer die Nachfolge des zuletzt heftig kritisierten Kovac antritt, ist noch offen. Bis auf weiteres wird Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft betreuen. Am Mittwoch spielen die Bayern in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und am Wochenende danach in der Bundesliga gegen Vize-Meister Borussia Dortmund.

Erst seit Sommer 2018 im Amt

Kovac hatte den Trainerposten bei den Bayern erst im Sommer 2018 übernommen. Der frühere Bayern-Profi kam als Pokalsieger von Eintracht Frankfurt nach München. «Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen», sagte Kovac.

