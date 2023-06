Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in seinen Interviews hat Zlatan Ibrahimovic immer wieder für Aufsehen gesorgt. Eine Sammlung seiner besten Sprüche.

Legende: Nie um einen Spruch verlegen Zlatan Ibrahimovic. Imago/sportphoto24

Am Sonntagabend hat Zlatan Ibrahimovic seinen Rücktritt vom Profi-Fussball bekanntgegeben. In Erinnerung bleiben werden vom 41-jährigen Schweden nicht nur seine spektakulären Auftritte und Tore auf dem Platz, sondern auch sein unbändiges Selbstvertrauen, welches der selbsternannte Fussballgott in diversen Interviews immer wieder zeigte. Hier können Sie sich Ibrahimovics beste Sprüche noch einmal zu Gemüte führen:

«Wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen.» (Über Pep Guardiola und Lionel Messi)

«Guardiola ist ein phantastischer Trainer. Aber als Mensch? Er ist feige. Er ist kein Mann. (...) Guardiola hat keine Eier.»

«Wer mich kauft, kauft einen Ferrari. Wer einen Ferrari hat, tankt Super, fährt auf die Autobahn und gibt Vollgas. Guardiola hat Diesel getankt und eine Tour ins Grüne gemacht. Da hätte er sich gleich einen Fiat kaufen sollen.»

«Das sind Schuljungen ohne eigene Meinung.» (Über seine Mitspieler Lionel Messi, Xavi und Andres Iniesta)

Legende: Mit seinem Trainer nicht immer einig Ibrahimovic beim FC Barcelona. Imago/agefotostock

«Hoeness würde ich nicht als Steuerberater nehmen.» (Über Uli Hoeness)

«Fragen Sie doch mal Ihre Frau!» (Zu einem Reporter auf die Frage, woher er die Kratzer in seinem Gesicht habe)

«Was der mit dem Ball kann, kann ich mit der Orange.» (Über den norwegischen Stürmer John Carew)

«Erst ging ich nach links, das machte er auch. Dann ging ich nach rechts, das machte er auch. Dann ging ich wieder nach links – und er ging und kaufte sich einen Hot-Dog.» (Über den Schweizer Liverpool-Verteidiger Stephane Henchoz)

«Hör mal, Meister, du hast mir gar nichts zu sagen – geh in dein Büro und schreib Briefe!» (Zu Louis van Gaal)

«Er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will, ich werde Gott in Manchester!» (Über «König» Eric Cantona)

«Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben.»

«Zlatan ist auch nur ein Mensch. Genauso wie ein weisser Hai auch nur ein Fisch ist.»

Legende: Nur ein Mensch? Auch in der Luft begeisterte Ibrahimovic seine Fans. IMAGO / Eibner

«Ich bin der Grösste – wie Ali. Geht das überhaupt? Zwei Grösste? Na, gut: Ich bin der Grösste – hinter Ali.»

«Zum Frühstück hatte ich Schweden. Zum Mittagessen Europa. Zum Abendessen habe ich die Welt übernommen. Viele Menschen verstehen das Level nicht, auf dem ich bin.»

«Wer mich stoppen will, muss mich umbringen.»

«Du glaubst an Jesus, dann glaubst du auch an Zlatan.»

«Wir suchen gerade nach einem Haus. Aber wenn wir nichts finden, mein Gott, dann kaufe ich halt einfach das Hotel.»

«Eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht sehenswert.»

03:06 Video Spektakuläre Tore, grosse Sprüche: Ibrahimovic sagt «Ciao» Aus Sport-Clip vom 05.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.