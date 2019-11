Legende: Spielt am Wochenende wohl nicht Granit Xhaka. imago images

Unai Emery äusserte an der Medienkonferenz am Freitag den Gedanken, Granit Xhaka im Heimspiel gegen Wolverhampton nicht aufzubieten. Der spanische Trainer will dem Schweizer wohl die Zeit geben, um die turbulenten letzten Tage zu verdauen.

«Xhaka hat mit dem Team trainiert und ist sehr fokussiert auf das nächste Spiel. Die Probleme der letzten Tage sind aber nicht spurlos an ihm vorbeigegangen», so Emery. Es sei wichtig, dass Xhaka und das ganze Team so bald als möglich zur Normalität zurückkehren würden.

Xhaka spielt in meinen Überlegungen für die Partie am Wochenende keine Rolle.

Verliert Xhaka die Captainbinde?

Xhaka hatte am letzten Wochenende in der Partie gegen Crystal Palace für einen Eklat gesorgt. Bei seiner Auswechslung liess sich der Captain der «Gunners» von spöttischen Gesängen und Pfiffen des Publikums provozieren und reagierte fluchend und mit abschätzigen Gesten gegenüber den eigenen Fans.

Obwohl sich der Schweizer Internationale im Nachgang bei den Anhängern entschuldigt hatte, waren die Forderungen laut geworden, ihm die Captainbinde zu entziehen. Dazu wollte sich Emery aber nicht äussern.