Legende: Muss Liverpool verlassen Arne Slot. Imago/Shutterstock

Der FC Liverpool hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Arne Slot getrennt. Das teilte der Klub am Samstag mit. Nach dem Gewinn des Premier-League-Titels in seiner ersten Saison konnte er die Erwartungen in der abgelaufenen Spielzeit nicht erfüllen. Die «Reds» beendeten die Liga auf dem 5. Platz, in der Champions League war im Viertelfinal Schluss.

«Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist, damit sich der Klub weiterentwickeln kann. Es muss betont werden, dass diese Entscheidung keineswegs leichtfertig getroffen wurde – ganz im Gegenteil», erklärte Liverpool in einer Stellungnahme.

2024 war er Klopp-Nachfolger

2024 war Slot in die grossen Fussstapfen von Ex-Erfolgscoach Jürgen Klopp getreten. Nun ist sein England-Abenteuer nach 2 Saisons wieder vorbei. Wer auf Slot folgt, wurde noch nicht kommuniziert. Klar ist: Klubikone Xabi Alonso, der bei Chelsea angeheuert hat, wird es nicht.