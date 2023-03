Nach dem historischen Kantersieg gegen ManUnited wird Liverpool in den Himmel gelobt. Allerdings nicht von allen.

«Unerklärbar, unlogisch, unmöglich»: Der Versuch des britischen Kommentators Peter Drury nach dem Abpfiff am Sonntag, das Geschehene in Worte zu fassen. Liverpool hatte Erzrivale Manchester United gerade mit 7:0 abgefertigt – der höchste Sieg in diesem Duell aller Zeiten.

Die britischen Medien sind sich einig: Nach einer schwierigen Saison hat in Anfield nun eine neue Phase begonnen. «Willkommen bei Jürgen Klopps Liverpool 2.0. Das Erwachen der Angriffsmacht», schrieb der Daily Telegraph. «Wir sind hier und wir leben noch», meinte Trainer Klopp, der mit den zuletzt wiedererstarkten «Reds» auf Platz 5 der Premier League kletterte.

Neville: United unterirdisch

Auf der Gegenseite hob Gary Neville, langjähriger United-Verteidiger und heutiger Sky-Experte, heraus, dass der hohe Sieg vor allem an der unterirdischen Leistung seiner alten Liebe Manchester gelegen habe. «In der 1. Halbzeit war Liverpool sehr anfällig. Die 2. Hälfte war dann in Ordnung.»

Das erste Tor Liverpools durch Cody Gakpo fiel erst kurz vor der Pause, ehe die Gala ihren Lauf nahm.