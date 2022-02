Legende: Hat sich für seinen Aussetzer entschuldigt Kurt Zouma. imago images

Ein Video hatte für grosse Empörung gesorgt, in welchem der 27-Jährige vor den Augen eines Kindes eine Katze misshandelt. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) hat beide Katzen vorerst in ihre Obhut genommen. Das gab die RSPCA am Mittwoch bekannt.

West Ham teilte gleichentags mit, Zouma und der Klub kooperierten in vollem Umfang bei den Ermittlungen. Obendrein sei der Spieler klubintern zur höchstmöglichen Geldstrafe verurteilt worden, die er sofort akzeptiert habe. Das Geld (gemäss Medienberichten handelt es sich um zwei Wochenlöhne) werde auf seinen Wunsch an Tierschutzorganisationen gespendet.

Lineker übt Kritik an Zoumas Einsatz

Auch die Fans von West Ham nahmen dem Fussballer das Video übel. Während des Premier-League-Spiels der «Hammers» am Dienstag gegen Watford (1:0) wurde Zouma bei jedem Ballkontakt lautstark ausgebuht.

«So fühlt sich deine Katze», riefen die Watford-Anhänger, als Zouma nach einem harten Tackling zu Boden ging. Trainer David Moyes rechtfertigte die Aufstellung Zoumas mit sportlichen Gründen. Ausrüster Adidas kündigte die Zusammenarbeit mit Zouma auf.