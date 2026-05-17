Der Spanier Xabi Alonso übernimmt die Geschicke bei Chelsea. Die «Blues» soll er zu nachhaltigem Erfolg führen.

Xabi Alonso wird zur kommenden Saison neuer Trainer von Chelsea. Wie die «Blues» am Sonntag bekannt gaben, tritt der Spanier sein Amt an der Stamford Bridge am 1. Juli an und erhält dort einen Vierjahresvertrag.

«Chelsea ist einer der grössten Vereine im Weltfussball, und es erfüllt mich mit grossem Stolz, Trainer dieses grossartigen Klubs zu werden», sagte Alonso: «Aus meinen Gesprächen mit der Eigentümergruppe und der sportlichen Führung geht klar hervor, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dauerhaft auf höchstem Niveau mitzuspielen und um Titel zu kämpfen.»

3 Trainer in einer Saison

Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double geführt hatte und bis Januar bei Real Madrid im Amt war, soll das Chelsea-Trainerchaos beenden. In der abgelaufenen Saison standen mit Enzo Maresca, Liam Rosenior und Interimscoach Calum McFarlane 3 Hauptverantwortliche an der Seitenlinie.

Die Premier League kennt Alonso aus seiner aktiven Zeit bei Liverpool, wo er von 2004 bis 2009 aktiv war.