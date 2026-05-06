Der Argentinier würde bei einer WM‑Nominierung in den ersten beiden Partien nicht mittun können.

Legende: Könnte die WM verpassen Gianluca Prestianni. IMAGO/ZUMA Press

Dem argentinischen Offensivspieler Gianluca Prestianni droht nach einer Ausweitung seiner Sperre durch die Fifa das WM-Aus. Wie der Weltverband am Mittwoch bestätigte, gilt die von der Uefa verhängte Sechs-Spiele-Sperre nun weltweit für alle Wettbewerbe.

Der 20-jährige Prestianni steht Titelverteidiger Argentinien damit in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gegen Algerien (17. Juni) und Österreich (22. Juni) nicht zur Verfügung. Ob der Benfica-Flügelstürmer vor diesem Hintergrund von Nationaltrainer Lionel Scaloni für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert wird, ist unklar.

Eklat in der Champions League gegen Real

Prestianni war von der Uefa «wegen diskriminierenden Verhaltens» im Rahmen des Playoff-Duells in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid sanktioniert worden. Ein Spiel der Sperre hat Prestianni bereits verbüsst, drei Partien waren für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt worden.