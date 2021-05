Nach Real-Sieg am Sonntag

Legende: Wo liegt seine Zukunft? Zinédine Zidane. imago images

«Wie könnte ich meinen Spielern jetzt sagen, dass ich gehen werde? Das ist eine Lüge», sagte Real-Trainer Zinedine Zidane am Sonntag nach dem 1:0-Sieg bei Athletic Bilbao am vorletzten Spieltag der spanischen Meisterschaft.

«Ich konzentriere mich nur auf die aktuelle Saison. Wir haben noch ein Spiel und werden alles geben. Das ist das Einzige, was mir im Moment wichtig ist. Den Rest sehen wir am Ende der Saison», sagte der Franzose weiter.

Zidanes Andeutungen lassen Raum für Interpretation

Mehrere spanische Medien hatten zuvor berichtet, Zidane habe seine Mannschaft über seinem Abgang unterrichtet. Der Vertrag des 48-Jährigen bei Real läuft noch bis 2022.

Auf der Pressekonferenz am Samstag hatte der WM-Champion von 1998 erklärt, dass «irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, dass es zu Veränderungen kommt.» Als Coach hatte Zizou die Madrilenen von 2016 bis 2018 zu 3 Triumphen in der Champions League in Folge geführt.