Legende: Abschied aus Manchester Pep Guardiola verlässt die «Citizens» mit dem Leistungsausweis von sechs Meistertiteln, drei FA-Cup-Triumphen, fünf Ligacup-Siegen und dem Gewinn der Champions League. Imago/Shutterstock

Pep Guardiola verlässt Manchester City nach zehn Jahren. Der 55-Jährige verkündete vor dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa seinen Rücktritt in diesem Sommer. Sein Vertrag wäre noch bis 2027 gelaufen. Als Nachfolger ist der Italiener Enzo Maresca im Gespräch.

Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiss ich, dass es Zeit für mich ist.

«Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiss ich, dass es Zeit für mich ist», sagte Guardiola in der Mitteilung des Klubs. «Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City.»

Guardiola war im Juli 2016 zu Manchester City gestossen und gewann in den vergangenen zehn Jahren 20 Titel mit dem Verein. Er ist damit der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte. Zu diesen Titeln gehören unter anderem sechs Meisterschaften und ein Sieg in der Champions League. Zuletzt geriet die Titel-Maschinerie etwas ins Stocken. In den letzten beiden Jahren gewannen die «Skyblues» weder Meistertitel noch in der «Königsklasse».

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