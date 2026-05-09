Legende: Bald vereint? José Mourinho (l.) und Vinicius Junior. IMAGO / Anadolu Agency

Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von José Mourinho als Trainer bei Real Madrid verdichten sich. Einem Bericht von The Athletic zufolge laufen Gespräche des spanischen Rekordmeisters mit dem Berater des 63-Jährigen. Treibende Kraft hinter den Bemühungen von Real um eine erneute Verpflichtung des Portugiesen soll Präsident Florentino Perez sein.

Dem Bericht zufolge besitzt Mourinho bei seinem aktuellen Arbeitgeber Benfica Lissabon eine Ausstiegsklausel aus seinem noch bis Mitte 2027 laufenden Vertrag. Demnach müsste Real eine Ablöse von rund drei Millionen Euro für den Starcoach zahlen. Direkte Verhandlungen habe es bisher aber noch nicht gegeben.

Gutes Verhältnis

Er war bereits von 2010 bis 2013 Trainer der «Königlichen» und hat immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Präsident Perez. Mourinho habe für eine Rückkehr nach Madrid Bedingungen gestellt, heisst es. Unter anderem wolle er völlig freie Hand bei Personalentscheidungen haben. Bei Real würde Mourinho Alvaro Arbeloa beerben, unter dem es zuletzt eine Reihe sportlicher Rückschläge gab.

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