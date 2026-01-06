Der Engländer, der bis zuletzt Racing Strassburg betreute, unterschreibt bis 2032.

Legende: Wagt den Schritt von der Ligue 1 in die Premier League Liam ⁠Rosenior. imago images/PsnewZ

Liam Rosenior wird neuer Teammanager beim Premier-League-Klub FC Chelsea. Der Engländer kommt vom französischen Ligue-1-Klub Racing Strassburg und unterschrieb bei den «Blues» einen Vertrag bis 2032.

Rosenior bleibt damit innerhalb des Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Todd Boehly. Sowohl Chelsea als auch Strassburg gehören zu dem von Boehly geführten Investorenkonsortium. Roseniors Vorgänger Enzo Maresca war etwas überraschend an Neujahr entlassen worden. Der Italiener hatte mit Chelsea im Sommer noch die Klub-WM gewonnen.

«Gemischte Gefühle» bei Rosenior

Ex-Profi Rosenior, der insgesamt 141-mal in der englischen Premier League auflief, zeigte sich an einer Abschieds-Medienkonferenz in Strassburg emotional: «Im Moment überwiegt die Vorfreude, aber ich bin auch sehr dankbar für alles, was hier passiert ist. Natürlich habe ich gemischte Gefühle.» So sei das im Fussball.

Noch am Samstag hatte er an der Seitenlinie der Strassburger beim 1:1 beim OGC Nizza gestanden. In der laufenden Spielzeit der Ligue 1 führte Rosenior den Klub bislang auf den 7. Tabellenplatz.