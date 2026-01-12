Legende: Präsentiert seine Trophäe Ardon Jashari. IMAGO / Isosport

Im vergangenen Mai, vor seinem Transfer von Brügge zur AC Milan, war Ardon Jashari bereits doppelt geehrt worden, und zwar als bester Spieler und bestes Talent für die vergangene Saison. Nun durfte der 23-jährige Innerschweizer als Auszeichnung für den besten Spieler des Jahres 2025 den «goldenen Schuh» entgegennehmen.

Die Wahl Jasharis kam völlig überraschend. Als erste Anwärter auf die Auszeichnung hatten zwei seiner einstigen Teamkollegen gegolten, der Grieche Christos Tzolis und der Belgier Hans Vanaken.

«Werde Belgien nie vergessen»

Die Ehrung kam natürlich auch für Jashari selber unerwartet. Entsprechend hektisch verlief für ihn der Sonntag. Beim 1:1 der AC Milan bei der Fiorentina stand er erstmals in der Serie A in der Startformation und hatte danach wenig Zeit, um die Reise nach Belgien anzutreten.

«Ich werde Belgien und den Verein Brügge nie vergessen, wenn ich diese Trophäe betrachte», sagte Jashari mit der Trophäe in der Hand. «Ich bin sehr stolz. Deshalb bedanke ich mich noch einmal bei allen Leuten des FC Brügge. Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.»