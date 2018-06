Liverpool bleibt offenbar an Shaqiri dran

Wie die englische Tageszeitung Mirror schreibt, will Liverpool nach der WM in Russland wieder auf Xherdan Shaqiri zugehen. Dies, nachdem letzte Woche durchgesickert war, dass der englische Traditionsklub am Schweizer Nati-Spieler interessiert ist.

Shaqiri ist nach dem Abstieg seines aktuellen Klubs Stoke City an einem Wechsel interessiert. Der Schweizer sei angetan von der Idee, künftig an der Anfield Road aufzulaufen, schreibt der Mirror weiter.

Keine Alternative zu Fekir

Shaqiri soll nicht anstelle von Nabil Fekir zum Team von Jürgen Klopp wechseln. Der deutsche Trainer hatte intensiv um den Lyon-Spieler geworben, doch der Transfer platzte, nachdem es offenbar Probleme bei den medizinischen Tests gegeben hatte.

Der 26-jährige Shaqiri soll vielmehr eine Alternative zu Liverpools offensivem Dreizack um Superstar Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané sein.