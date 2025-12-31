Der brasilianische Topklub Botafogo ist von der Fifa mit einer Transfersperre für 3 Wechselperioden belegt worden.

Legende: Botafogo am Boden Sinnbildlich dafür sitzt Chris Ramos neben dem Tor. Ruano Carneiro/Getty Images

Grund für die Transfersperre ist ein ausstehender Zahlungsbetrag im Zusammenhang mit der Verpflichtung von Thiago Almada von Atlanta United. Die Sanktion durch den Fussball-Weltverband ist am Mittwoch in Kraft getreten.

Atlanta hatte bei der Fifa eine offene Summe von 21 Millionen US-Dollar aus dem Transfer eingefordert. Botafogo hatte Almada im Jahr 2024 verpflichtet, der 24-Jährige gewann mit dem Klub aus Rio de Janeiro sowohl die Meisterschaft als auch die Copa Libertadores. Anfang 2025 wurde Almada an Lyon ausgeliehen, ehe er im Juli zu Atletico Madrid wechselte.

Legende: «Stein» des Anstosses Der Wechsel Thiago Almadas zu Botafogo. Buda Mendes/Getty Images

Nicht das erste Problem Textors

Botafogo gehört seit 2022 Investor John Textor, der auch Lyon über seine Eagle Football Holdings kontrolliert. Beide Klubs sind derzeit in rechtliche Auseinandersetzungen wegen Schulden verwickelt. Textor hielt bis Anfang des Jahres zudem Anteile an Crystal Palace.

Wegen seiner Mehrfachbeteiligungen wurde der Premier-League-Klub von der Europa League in die Conference League abgestuft, während Lyon seinen Platz in der Europa League behielt.