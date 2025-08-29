Bei ManCity scheint Manuel Akanji keine Zukunft mehr zu haben. Aktuell führt die heisseste Spur zur AC Milan.

Legende: Wo führt sein Weg hin? Manuel Akanji. Imago Images/Breton Hernandez

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Pep Guardiola bei Manchester City ohne Manuel Akanji plant. Der Schweizer Internationale steht bei den «Skyblues» nach drei Jahren auf dem Abstellgleis – ein Transfer scheint aktuell nur eine Frage der Zeit zu sein.

Italien, Türkei – oder doch England?

Nachdem Akanji – vor allem vom italienischen Transfer-«Guru» Fabrizio Romano – zunächst mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht wurde, deutet nun einiges auf einen Wechsel zur AC Milan hin.

Der Sportdirektor der «Rossoneri», der Albaner Igli Tare, bestätigte im Vorfeld der Serie-A-Partie bei Lecce (2:0) das Interesse am 30-jährigen Schweizer: «Der Systemwechsel bringt uns in eine schwierige Position. Wir müssen schlau sein und einen erfahrenen Spieler verpflichten. Akanjis Profil passt zu uns.»

Gemäss Romano habe auch Tottenham sein Interesse an einer Verpflichtung Akanjis angemeldet. Der Vertrag des Innenverteidigers bei ManCity läuft noch bis 2027. Die «Citizens» sollen eine Ablösesumme in der Region von 15 Millionen Euro verlangen.