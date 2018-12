Am Mittwoch stand Xherdan Shaqiri für Liverpool gegen Burnley zum 2. Mal in der Premier League über die gesamte Spieldauer auf dem Platz. Die Krönung des Abends für den Nati-Spieler erfolgte in der Nachspielzeit. In der 91. Minute traf der 27-Jährige zum 3:1-Schlussresultat.

Beeindruckende Quote

Für Shaqiri war es der 3. Liga-Treffer in seinem 11. Einsatz. Dazu kommen 2 Vorlagen. Auf den ersten Blick sieht seine Quote zwar solide, aber nicht überragend aus. Schaut man sich aber die effektive Einsatzzeit an, fällt seine beeindruckende Effizienz auf.

Insgesamt stand Shaqiri in der Premier League während 541 Minuten auf dem Platz. Bei 5 Skorerpunkten ergibt dies eine Torbeteilung alle 108 Minuten. Vergleicht man diesen Wert mit seinen Liverpool-Teamkollegen, ist der Schweizer ganz weit vorne mit dabei.

Vor Salah, Mané und Firmino

So lässt er im Effizienzranking unter anderen das Offensiv-Trio Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino hinter sich. Salah ist alle 110 Minuten an einem Tor beteiligt, Mané (164) und Firmino (186) brauchen jeweils noch etwas länger. Im ganzen Team liegt in dieser Statistik mit Divock Origi nur einer vor Shaqiri. Der Belgier stand in der Liga bisher nur 72 Minuten auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.

Fest steht, dass Shaqiri bei den «Reds» immer besser in Fahrt kommt. Auch die Fans sind sehr angetan von seinen Leistungen. Und so mancher wundert sich bereits, wie man einen solchen Spieler für «nur» 13 Millionen Pfund verpflichten konnte.

Resultate Übersicht Premier League

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 06.12.18, 07:00 Uhr