Legende: Quält sich mit Oberschenkelproblemen herum Fabian Schär. imago images/Shutterstock

Nach Denis Zakaria hat sich mit Fabian Schär ein weiterer Nationalspieler wenige Wochen vor Beginn der EM in Deutschland verletzt. Auch beim Verteidiger zwickt der Oberschenkel.

Die Worte von Eddie Howe an der Pressekonferenz vor dem Spiel Newcastles gegen Burnley am Samstag lassen nichts Gutes erahnen: «Fabian wird mit einem ‹Hamstring›-Problem für eine Weile ausfallen. Er wird morgen nicht spielen und ich bezweifle, dass wir ihn diese Saison noch einmal im Einsatz sehen werden», sagte der Trainer der «Magpies» am Freitag.

Der 32-jährige Schär hat für die Nati insgesamt 80 Länderspiele absolviert. Zuletzt gelangte er auch in den Testpartien gegen Dänemark und Irland zum Einsatz.