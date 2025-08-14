Simon Sohm wurde am Mittwoch offiziell in Florenz vorgestellt. Der Schweizer hat grosse Erwartungen an sich selbst.

Anfang letzter Woche wurde der Transfer von Simon Sohm innerhalb der Serie A von Parma zur Fiorentina vollzogen. Am Mittwoch wurde der Schweizer bei seinem neuen Arbeitgeber offiziell vorgestellt.

Die anwesenden Medienschaffenden mussten an der Pressekonferenz schon früh feststellen, dass Sohm kein Mann der vielen Worte ist. Der 24-Jährige spricht lieber auf dem Platz – am besten mit vielen Toren und Vorlagen.

Legende: Erste Pressekonferenz als Fiorentina-Akteur Simon Sohm. Imago Images/Italy Photo Press/Lisa Guglielmi

Box to Box – wie Yaya Touré

Das Schrauben an seiner offensiven Produktion nennt Sohm als eines seiner persönlichen Hauptziele für die bevorstehende Saison. In der vergangenen Spielzeit gelangen dem Mittelfeldakteur in 38 Pflichtpartien 4 Treffer (Vorlagen: 0). «Ich möchte mehr Tore erzielen und mich zu einem Box-to-Box-Spieler entwickeln, das gefällt mir», so der Zürcher, der den früheren Barcelona- und Manchester-City-Akteur Yaya Touré als sein Idol nennt.

Legende: Das grosse Vorbild von Sohm Der Ivorer Yaya Touré. Imago Images/Shutterstock/Matt Bunn

Der Auftakt ist optimal geglückt. In einem Testspiel im Old Trafford gegen Manchester United netzte der Schweizer nach gerade einmal 8 Minuten im Dress der Fiorentina ein erstes Mal ein. «Ich hoffe, dass es nicht mein letztes Tor war. Florenz ist ein nächster Schritt in meiner Karriere und nach Parma der perfekte Ort für mich», schildert Sohm.

Sich für Yakin unverzichtbar machen

Für Sohms Dienste überwies die Fiorentina 15 Millionen Euro nach Parma. Ein (zu) grosser Batzen, befanden zumindest Teile der lokalen Presse. Sohm selbst lässt das kalt: «Das interessiert mich nicht im Geringsten. Mein Fokus liegt darauf, dem Team zu helfen mit Toren, Vorlagen und guten Leistungen.»

Der Wechsel von Parma zur auf dem Papier deutlich stärker einzuschätzenden Fiorentina soll Sohm auch wieder an die Nationalmannschaft heranführen. «Die Nati-Rückkehr ist ein grosses Ziel von mir», stellt der 24-Jährige klar und ist sich sicher: «Wenn ich hier gut spiele, ist die Chance gross, dass ich auch in der Nati wieder berücksichtigt werde.»

Sein Debüt im Nationaltrikot gab Sohm 2020 als 19-Jähriger, damals stand noch Vladimir Petkovic an der Seitenlinie – und er selbst beim FC Zürich unter Vertrag. Zu seinem zweiten und bisher letzten Nati-Einsatz kam der Zürcher Ende 2024 in der Nations League.

Legende: Sohms bisher letzter Nati-Einsatz Im November 2024 steht er in der Nations League beim 2:3 in Spanien während 60 Minuten auf dem Platz. Freshfocus/Toto Marti

Auftakt im Europacup

Bevor Sohm allenfalls wieder im rot-weissen Nationaltrikot auflaufen darf, muss er sich zunächst im violetten Dress beweisen. Als Tabellensechster der Vorsaison in der Serie A ist die Fiorentina für die Playoffs der Conference League qualifiziert. Dort geht es kommende Woche entweder gegen Polissja (UKR) oder Paksi (HUN).

Das Playoff-Hinspiel wird der erste Ernstkampf der Fiorentina in der neuen Saison sein, ehe Sohm und Co. am 24. August mit einem Gastspiel in Cagliari in die heimische Liga starten.

