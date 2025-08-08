Legende: Trug für Deutschland die 13 Thomas Müller. IMAGO / Schüler

Mit der Rückennummer 13 wurde Thomas Müller einst Weltmeister im Trikot Deutschlands – mit derselben Ziffer auf dem Trikot wird der Ur-Bayer nun auch seine Karriere bei den Vancouver Whitecaps ausklingen lassen.

«Er hat nicht danach gefragt», verriet der deutsche Sportdirektor des Klubs, Axel Schuster, im Interview mit der Agentur SID: «Aber wir hatten das Gefühl, die 13 wäre schön, damit ist er Weltmeister geworden.»

Berge wie in Bayern

Gesagt, getan: Der bisherige Inhaber der 13, Ralph Priso-Mbongue, war eher erfreut über die Nachfrage, ob er bereit sei, seine Nummer abzugeben. Die ihm als Alternative in Aussicht gestellte Nummer 6 würde viel besser zu seiner Position passen, habe der Kanadier gesagt. «Er hat sich eher geehrt gefühlt als dass er dachte, dass man ihm irgendwas wegnimmt», sagte der Sportdirektor.

Darüber hinaus erzählte Schuster, dass bei seinen Bemühungen, Müller von den Whitecaps zu überzeugen, auch dessen Heimat eine Rolle gespielt habe. Vancouver sei «die schönste Stadt in der MLS», so der 53-Jährige, «wir haben pazifische Strände – und wir haben Berge wie in Bayern.»