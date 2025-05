Per E-Mail teilen

Legende: Der neue Anführer der «Königlichen» Xabi Alonso. IMAGO / Sven Simon

Xabi Alonso wird wie erwartet neuer Trainer von Real Madrid.

Der 43-jährige Spanier unterschreibt in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2028.

Alonso beerbt Carlo Ancelotti, der als erfolgreichster Coach in Reals Historie gilt.

Gemunkelt wurde es schon seit Monaten, fix ist es erst jetzt: Xabi Alonso wird neuer Trainer von Real Madrid. Der 43-jährige Spanier setzte am Sonntag in der spanischen Hauptstadt seine Unterschrift unter einen bis 2028 gültigen Vertrag. Am Montag wird er bei den «Königlichen» offiziell vorgestellt.

Mit Real an die Klub-WM

Alonso wird den spanischen Rekordmeister schon an der Klub-WM, die vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragen wird, betreuen. Real trifft dort in der Gruppe H auf Al-Hilal aus Saudi-Arabien, CF Pachuca (MEX) und Salzburg (AUT).

Alonso hatte Bayer Leverkusen im Herbst 2022 übernommen und wieder zu einem europäischen Spitzenteam geformt. 2024 holte er mit der «Werkself», angeführt vom Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka, den 1. Meistertitel in der Klubgeschichte und dazu auch den Pokalsieg.

In der spanischen Hauptstadt wird der Baske die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten. Der 65-Jährige wird Coach der brasilianischen Nationalmannschaft.

Ancelotti verlässt Real als Ikone. Er bejubelte in seinen 6 Jahren 3 Champions-League-Titel, darunter «La Decima». Insgesamt gewann er mit den «Blancos» 15 Trophäen – Klub-Rekord! In der laufenden Saison vermochte sein Team indes weder spielerisch noch ergebnistechnisch zu überzeugen.